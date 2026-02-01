Haberler

ABD'li yargıç, gözaltında sınır dışı edilmeyi bekleyen çocuk ve babasının salıverilmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınan 5 yaşındaki Liam Ramos ve babasının serbest bırakılmasına karar verildi. Yargıç, çocuk ve babasının sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında gözaltına alınan 5 yaşındaki Liam Ramos ve babasının serbest bırakılmasına karar verildi.

San Antonio'daki yerel basında yer alan haberlere göre, ABD Bölge Yargıcı Fred Biery, Ramos ve babasının, Teksas'ın Dilley kentindeki Güney Teksas Aile Konut Merkezi'nden, "mümkün olan en kısa sürede" serbest bırakılması yönünde görüş bildirdi.

Biery, ABD hükümetinin Bağımsızlık Bildirgesi adı verilen bir Amerikan tarihi belgesine dair "bilgisizliğini kınadığını" belirtti.

ABD'li yargıç, verdiği kararla ilgili, "Liam ve babasının her halükarda sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği ihtimalini" gerekçe olarak sundu.

Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda henüz okula çağına bile gelmemiş çocukların bile "travmatize edildiğine" değinen Biery, "İnsan davranışlarını gözlemlemek, aramızdaki bazı kişiler için dizginsiz iktidar hırsının ve bu arayışta uygulanan zulmün sınır tanımadığını ve insanlık onurundan yoksun olduğunu doğruluyor." diye ekledi.

Olay

Minnesota eyaletinden ICE ekipleri, 20 Ocak'ta, baba ve oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmüştü.

Ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu gözaltına alması ülkede tepkilere yol açmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıklamıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getirdi
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında