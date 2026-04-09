Haberler

"5. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" Antalya'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle düzenlenen kongrede gıda teknolojileri, güvenliği ve beslenme konuları ele alınıyor. Kongre, 12 Nisan'a kadar sürecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle, Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, Antalya'da başladı.

Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrede, gıda alanındaki teknolojiler, riskler ve fırsatlar, ulusal ve uluslararası uzman konuşmacıların katılımıyla ele alınıyor.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Arıcı, AA muhabirine, kongrenin bu yılki temasının "Kimyadan Beslenmeye Gıda Sistemleri" olduğunu söyledi.

Kongrede gıda teknolojileri, gıda güvenliği, beslenme ve takviye edici gıdalar gibi birçok başlığın ele alındığını ifade eden Arıcı, etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlardan üst düzey katılım sağlandığını aktardı.

Kongre Başkan Yardımcısı Dr. Salih Tuncay da kongre kapsamında kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin bir araya getirildiğini belirterek, bu işbirlikleriyle gıda alanındaki bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Kongrenin ilk gününde yoğun katılım olduğunu dile getiren Tuncay, "Bugün itibarıyla 300'e yakın giriş görüyoruz. Günübirlik katılımcılarla bu sayının 400'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Kongre sonunda 400'ü aşmasını ve 500'e yaklaşmasını bekliyoruz." dedi.

Alanında öncü bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kongre, 12 Nisan'a kadar çeşitli oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek 'Kartal' görselli analiz

Trump görmesin! Düştükleri not görselden daha vahim

Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

İspanya'da yakalandı, Türkiye'ye iade edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

Trump'ın kara listesi! 3 ülke en tepede
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı
Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir

Tartışmaya Babacan da katıldı: Türkiye'nin önünü açacak adım...
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Kardeşler 1 saat arayla vefat etti! Farklı yerlere defnedilecekler

Kardeşler 1 saat arayla vefat etti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor