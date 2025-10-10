5. Tıp Kongresi Mardin'de Başladı

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "5. Tıp Kongresi" başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat Belediyesi ve Süryani Tıp Birliği (WMAS) işbirliğiyle Midyat Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışı amacıyla tören yapıldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, törende yaptığı konuşmada, kongrenin aynı zamanda dostlukların pekişmesi için de çok önemli olduğunu söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Temiz de kongrenin tıp alanında yeni ufuklar açacağına, genç meslektaşları için ilham kaynağı olacağına inandığını belirterek, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

WMAS Başkanı Prof. Dr. Fuat Oduncu ise kongrenin kendi alanında uzman konuşmacıları ve değerli katılımcıları sayesinde tıp bilimine ve sağlık hizmetlerine önemli katkılara sunacağına inandığını kaydetti.

Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş da Süryanice bir konuşma yaptı.

Daha sonra sanatçı Yusuf Saliba Türkçe ve Süryanice şarkılar söyledi.

Yurt dışından doktorların da katıldığı kongre, 12 Ekim'e kadar sürecek.