5. Sınıf Öğrencisi Okul Başkanı, Milletvekillerini Öğrencilerle Buluşturdu

Isparta'da okul başkanı seçilen 5. sınıf öğrencisi Ahmet Veli Çetin, seçim vaadi olarak verdiği söz doğrultusunda Isparta milletvekillerini öğrencilerle buluşturdu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında milletvekilleri okulda düzenlenen kutlamalara katıldı.

ISPARTA'da okul başkanı seçilen 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Veli Çetin (10), seçim vaadini yerine getirip, kentin milletvekillerini 29 Ekim'de öğrenciler ile buluşturdu.

Isparta'da bir kolejde eğitim öğretim dönemi başında gerçekleştirilen ortaokul bölümünün okul başkanlığı seçiminde 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Veli Çetin, diğer vaatlerinin yanı sıra arkadaşlarına Isparta milletvekillerini okula getirip, kendileriyle tanıştırma sözü de verdi. Seçim sonucu okul başkanı olan Ahmet Veli Çetin, vaadini Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yerine getirdi.

Ahmet Veli Çetin, iletişime geçtiği Isparta milletvekilleri AK Parti'li Osman Zabun, CHP'li Hikmet Yalım Halıcı ve bağımsız Hasan Basri Sönmez'i okulda düzenlenen Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü etkinliklerine davet etti. Çetin'in daveti sonrası okulda yapılan kutlamalara katılan milletvekilleri kortej yürüyüşüne eşlik etti. Ahmet Veli Çetin de verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

