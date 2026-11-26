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5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çakır makamında ağırladığı Ala ile bir süre görüştü.

Çakır, ziyaretinden dolayı Ala'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA