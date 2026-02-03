"5. Kocaeli Film Festivali" yarışmasına başvurular 1 Nisan'a kadar sürecek

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği (KOTİSİS) tarafından beşincisi düzenlenen "Kocaeli Film Festivali"nin yarışmasına başvurular, 1 Nisan'a kadar devam edecek.

KOTİSİS'ten yapılan açıklamaya göre, 3-7 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Kurmaca İlk Film", "Ulusal Kısa Metraj Kurmaca Film" ve "Animasyon Kısa Metraj Film" kategorilerinde yapımlar yarışacak.

Genç sinemacıları, ilk filmini çeken yönetmenleri ve özgün anlatım biçimlerini odağına alan 5. Kocaeli Film Festivali'ne ayrıca bu yıl Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla "Liseler Arası" kategorisi eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival direktörü, oyuncu ve yönetmen Azer Şelte, "Amacımız gençlerin hayata bakış açılarını değiştirmek ve onların daha farklı perspektiflerden hayata bakmalarını sağlamak. Herkesin sanatçı olduğu değil, ilgilendiği ve ilgilenebildiği bir dünyayı yaratmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bunun için de yeni sinemacılara imkan sağlayan, herkesin kendi düşüncesini, yaşanmışlığını ve duruşunu sergilediği bir festival olarak 5. yılımızda devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival yarışmasında başvurular, sinema, tiyatro ve iletişim dünyasında alanının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliğinin de destek sunduğu festivalde, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller yer alacak.

Festival hakkında detaylı bilgi "www.kocaelifilmfestivali.com" adresi üzerinden alınabilecek.