Haberler

"5. Kocaeli Film Festivali" yarışmasına başvurular 1 Nisan'a kadar sürecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenen 5. Kocaeli Film Festivali'nin yarışma başvuruları 1 Nisan'a kadar devam edecek. Festivalde 'Ulusal Uzun Metraj Kurmaca İlk Film', 'Ulusal Kısa Metraj Kurmaca Film' ve 'Animasyon Kısa Metraj Film' kategorilerinde yapımlar yarışacak.

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği (KOTİSİS) tarafından beşincisi düzenlenen "Kocaeli Film Festivali"nin yarışmasına başvurular, 1 Nisan'a kadar devam edecek.

KOTİSİS'ten yapılan açıklamaya göre, 3-7 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Kurmaca İlk Film", "Ulusal Kısa Metraj Kurmaca Film" ve "Animasyon Kısa Metraj Film" kategorilerinde yapımlar yarışacak.

Genç sinemacıları, ilk filmini çeken yönetmenleri ve özgün anlatım biçimlerini odağına alan 5. Kocaeli Film Festivali'ne ayrıca bu yıl Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla "Liseler Arası" kategorisi eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival direktörü, oyuncu ve yönetmen Azer Şelte, "Amacımız gençlerin hayata bakış açılarını değiştirmek ve onların daha farklı perspektiflerden hayata bakmalarını sağlamak. Herkesin sanatçı olduğu değil, ilgilendiği ve ilgilenebildiği bir dünyayı yaratmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bunun için de yeni sinemacılara imkan sağlayan, herkesin kendi düşüncesini, yaşanmışlığını ve duruşunu sergilediği bir festival olarak 5. yılımızda devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival yarışmasında başvurular, sinema, tiyatro ve iletişim dünyasında alanının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliğinin de destek sunduğu festivalde, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller yer alacak.

Festival hakkında detaylı bilgi "www.kocaelifilmfestivali.com" adresi üzerinden alınabilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı