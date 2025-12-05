Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk günü sona erdi

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) eğitim dünyasının toplumsal ve kültürel etkilerini derinlikli biçimde tartışmaya açan 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk günü tamamlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, açılış konuşmalarının ardından özel oturumlar ve paneller gerçekleştirildi.

Zirvede, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil'in moderatörlüğünü üstlendiği, Cibuti Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Moustapha Mohamed Mahamoud, Senegal Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Khady Diop Mbodji ile Mali Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Boubacar Dembele'nin konuşmacı olarak yer aldığı "Üst Düzey Oturumu" yapıldı.

Oturumun ardından Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, eğitimin önemine dikkat çeken bir sunum yaptı.

Zirvede daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci'nin moderatörlüğünde, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, La Plata Ulusal Üniversitesi Rektörü Martin Anibal Lopez Armengol ve Lome Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Araştırmacı Akodah Ayewouadan'ın katılımıyla "Eğitimin Aynasında Bilineni Görmek" başlıklı panele geçildi.

Konuşmacıların kendi dillerinde anlatımlarda bulunduğu panelde konuşan Esra Albayrak, dünyanın insanlık için sunduğu tehditler karşısında panel için seçilen temanın önemine dikkati çekerek, eğitime yeniden iyileştirme misyonu yüklenmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

Eğitimde iyileşmenin dekolonizasyon ile mümkün olabileceğini kaydeden Albayrak, "Dekolonizasyon kavramı toprak, iktidar ya da ekonomik bağımlılık ilişkilerinin sona erdirilmesini ifade etmek için kullanılır ancak bilgi ve eğitim bağlamında bu kavram çok daha derin bir süreci ifade eder. Bilginin dekolonizasyonu, siyasi sömürgesizleşme gerçekleşse bile çok daha sessiz, sinsi ve alt kollarda devam eden epistemik, ontolojik ve metodolojik düzinelerde kendini gösteren sömürgeci kalıplardan özgürleşmeyi anlatır." diye konuştu.

"Sömürgecilik artık gemilerle yapılmıyor, araziler işgal edilmiyor, algoritmalarla yapılıyor"

Albayrak, bilginin dekolonizasyonunu sadece akademik bir çalışma alanı olarak görmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda modernitenin kıskacında sıkışan dünyamız ve kimliklerimiz için bir iyileştirme aracı olarak teklif etmek istiyorum. Bunu rövanşist, anti-batıcı bir üslupla da yapmıyorum çünkü hiçbirimiz modern dünyanın kazanımlarıyla ilgili bir mesele yaşamıyoruz ancak hepimiz bir ifade alanı arıyoruz. Bilginin jeopolitiği bağlamında tartıştığımız çok merkezli bilgi sistemlerine geçişin, toplumların kendi bilgi gelenekleriyle evrensel seviyede ve göz hizasında bir diyalog kurmayı sağlayacağını iddia ediyorum."

Bu dönemde bilginin teknoloji aracılığıyla yayıldığında değinen Albayrak, "Bu durumun bize yeni fırsatlar sunduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni fırsatlarla beraber yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini görmek zorundayız." dedi.

Albayrak, dijital teknolojilerin yeni bir sömürgeleştirme amacına dönüştüğünü anlatarak, "Sömürgecilik artık gemilerle yapılmıyor, araziler işgal edilmiyor, algoritmalarla yapılıyor. Hedeflenen bizlerin, sizlerin verileri ve dikkat sürelerimiz. Aramızda eğitimciler var, öğrencilerin dikkat sürelerinin ne kadar kısaldığını, tartışma konularının ne kadar çoraklaştığını görüyorsunuzdur." şeklinde konuştu.

Algoritmalar, veri tabanları, dijital platformlar ve yapay zeka sistemlerinin toplumlar ve bireyler üzerinde görünmeyen bir güç kurduğuna değinen Albayrak, teknolojiyle iletişimde dikkat edilmesi gereken hususları dinleyicilere anlattı.

Yarın "Müfredatın Ötesinde: İnsanlık Sanatı" ve "Okuldan Topluma: İş Birliği Ekosistemi" panelleri, eğitim konuşmaları ve genç oturumuyla devam edecek zirve, ödül töreni ve kapanış programıyla sona erecek.