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5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (3)

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Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi Türk sporcuların gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlamasıo KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni.

Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi

Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi

Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi

Türk sporcuların gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlamasıo

KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni.

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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