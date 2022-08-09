5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (3)
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Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi Türk sporcuların gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlamasıo KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni.
Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi
Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi
Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi
Türk sporcuların gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlamasıo
KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni.
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel