5'inci FoodFest Antalya için geri sayım başladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ' Antalya'dan Dünyaya' mottosuyla bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali, kapılarını açıyor.

'Her sofra başka bir hikaye' temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali, lezzet tutkunlarını ağırlayacak. 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival üç gün boyunca dünyadan ve Türkiye'den birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri ağırlayacak. Gastronomiye yönelik pek çok farklı başlıkta panel ve söyleşilerin düzenleneceği festival, ünlü şeflerin ve isimlerin workshoplarıyla renklenecek. Festival alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler ve lezzetler sergilenecek.

7 Mehmet Restaurant'ta, Foodfest Antalya'nın basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya festival paydaşları katılırken, Şef Refika Birgül de yer aldı. Şef Birgül bu yılın teması olan Akdeniz otları hakkında bilgi verirken, Antalya'ya özgü yiyeceklerle hazırlanacak ürünlerden bahsetti.

'HEM GELENEKSEL HEM DE MODERN MUTFAK ANLAYIŞI'

Festivalin detaylarından bahseden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Foodfest Antalya ile gastronomideki iddiamızı kanıtladık ve bir marka haline getirdik. Ne mutlu bize ki, beşincisini düzenleyeceğimiz festivalimize hazırız. Üç gün boyunca sürecek festivalimiz kapsamında; yurt içinden ve yurt dışından gelecek ödüllü şeflere, gurmelere, duayen gastronomi ve turizm yazarlarına, televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Türkiye'nin ve Antalya'nın değerli şeflerine, mutfak liderlerine, kısacası sektörün farklı alanlarındaki çok sayıda önemli isme ev sahipliği yapacağız. Hem geleneksel hem de modern mutfak anlayışlarını bir araya getirerek ziyaretçilerimize eşsiz deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Kurulacak stantlarımızda Antalya'mıza özgü tatlar, yeme içme sektöründeki ünlü firmalar bu yıl da olacaklardır" diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TANITILACAK

Örtü altı tarıma dikkati çeken Özdemir, "Antalyamız, örtü altı tarımdaki potansiyeliyle, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünü ile şehrin gastronomi kimliğini güçlendiren ve yerel üretimi uluslararası ölçekte görünür kılan en önemli değerler arasında yer almaktadır. Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştireceğimiz bu büyük lezzet şölenine davet ediyoruz" dedi.

'FESTİVALİMİZİN BU YIL DAHA COŞKULU GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, "Deniz, kum ve güneş turizmiyle güçlü bir marka olan Antalya'mızı bu yılda festivalimizde mutfak zenginliğimizle ön plana çıkararak, gastronomi turizmindeki payını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Şehrimizin sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir mutfak kültürü olduğunu bir kez daha ortaya koyacağız. Kurulacak standlar, yapılacak söyleşiler, workshoplar, dünyaca ünlü ödüllü şeflerin sanata dönüşen sunumları ve daha birçok etkinlik ile festivalimizin bu yıl çok daha coşkulu geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

GASTRONOMİYİ GÜÇLENDİREN STRATEJİK BİR ADIM

Festivalin içeriği hakkında bilgi veren festivalin içerik direktörü Gökmen Sözen, "Bu yıl da 'Her sofra bir hikaye' olarak festivalimizi ortaya koyuyoruz. Çünkü biz gastronomiyi, coğrafyayı, üretimi, kültürü içinde barındıran çok katmanlı bir anlatı olarak değerlendiriyoruz. Bu festival Antalya'nın uluslararası gastronomi sahnesindeki konumunu güçlendiren stratejik bir adım. Artık şehirler doğal güzelliklerin yanında gastronomi anlamında özgün kimlikleriyle anılıyor. Antalya'nın bu alandaki potansiyeli doğru şekilde anlatmak ve dünyaya taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

'EKONOMİYE KAZANDIRABİLİRSEK BÜYÜK YOL ALMIŞ OLACAĞIZ'

Ekonomik olarak festivalin kente katkılarından bahseden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacusüleyman, "Gastronomiyi sanat olarak ifade ederiz. Gastronomi ekonomisinin dışında bir sanattır. Bugün de görüyoruz ki hem Antalya'mızdaki çok değerli restoranlarımız, çok değerli şeflerimiz, mutfak çalışanlarımız, mutfaktaki emekçilerimiz çok farklı tatlar da üretmeye çalışıyorlar. 'Her sofranın bir hikayesi var'. Her tabağın da bir hikayesi var. Çünkü o tabak, hazırlayanın geldiği kültür veya iletmek istediği kültürle de ilgili. Bunu geliştirebilirsek ve ekonomiye kazandırabilirsek büyük yol almış olacağız" diye konuştu.

'DÜNYANIN BÜTÜN İNSANLARINI BURAYA ÇEKEBİLİRİZ'

Festivallerle kentte farkındalık oluştuğunu belirten Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Burada hakkı teslim etmek gerekiyor. Bu konuda bize Büyükşehir Belediyemiz, bütün kurum ve kuruluşlarımız bir farkındalık oluşturuyor. Eğer yerel halkımız, ticari işletmelerimiz, yeme içme sektörümüz, turizm sektörümüz bu ürünlere sahip çıkarsa, bu ürünleri geliştirebilirsek, artık o tatları aramak için daha fazla para ödeyerek, daha fazla yol kat ederek dünyanın bütün insanlarını buraya çekebiliriz" diye konuştu.

FESTİVALLERİN GASTRONOMİYE KATKISI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, "Şehrimize 17 milyona yakın turist geliyor. Ama turist sadece otellerin içerisindeki, o gün hazırlanan her şey dahil sistemindeki mutfaktan yemesini, içmesini yapıyor. Gastronomi festivaliyle birlikte bizim damak tadımız, lezzetlerimiz ve her türlü ürünlerimiz 5 yıldır öne çıkarılarak çok iyi bir noktaya geldiğimizi ifade ediyor" dedi.

'TURİZMİN 12 AYA YAYILMASINA DESTEK'

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ise "Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festival şehrimizin sahip olduğu zengin gastronomi kültürünü tanıtmak, yerel üreticilerimizi desteklemek ve turizmde çeşitliliği artırmak adına önemli bir organizasyon haline geldi. Son derece kıymetli bir organizasyon olduğunu ifade etmek isterim. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler gastronominin yalnızca bir kültür unsuru değil, aynı zamanda yüksek katma değer üreten önemli bir ekonomik alan olduğuna inanıyoruz. Özellikle turizmin 12 aya yayılması, alternatif turizm alanlarının geliştirilmesi ve yerel değerlerimizin uluslararası platformlara tanıtılması açısından organizasyonların artarak devam etmesini son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

'FESTİVALDE YERİMİZİ ALIYORUZ'

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Zeki Özen, "Restoranların olmadığı bir gastronomi düşünülemez. Yaklaşık 3-4 yıl önce bu emaneti en iyi şekilde ayakta tutmak bu tür festivallere en güzel şekilde ev sahipliği yapmak için destekliyoruz. Sektörün buluştuğu nokta Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği olarak festivalde yerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı