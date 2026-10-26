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5 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı

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5 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı Haber Videosunu İzle
5 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı
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Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı. Bir şüpheli serbest bırakıldı, dosya kapsamında 50 kişi hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda mağdur kadının ifadesini alan ekipler, dosya kapsamında 50 kişi hakkında da işlem yaptı.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Şüpheliler S.A, D.A, K.Ö, M.E, İ.B.A, F.Ö, Z.Ö, D.C.G, E.Ö, O.U.G, Y.Y, M.E.G, M.T, A.K.A, E.İ.K, M.T, E.K. ve Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 18 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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