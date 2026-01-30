Haberler

Ardahan-Buzağıya otomobil bagajında serum takıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde sahibi tarafından veterinere getirilen 5 günlük buzağı, otomobilin bagajında yapılan serum tedavisi sonrası ayağa kalktı. Sahibi Savaş Atalay, buzağının hastalığının nedenini bilmiyor ancak tedavinin iyi geldiğini düşündüğünü söyledi.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde rahatsızlanınca sahibi tarafından veterinere getirilen 5 günlük buzağıya otomobilin bagajında serum tedavisi uygulandı. Serumun ardından ayağa kalkan buzağı, sahibini sevindirdi.

Posof'a bağlı Türkgözü köyünde yaşayan Savaş Atalay, 5 günlük buzağısı annesini emmeyi kesince otomobilinin bagajına koyarak ilçe merkezindeki veterinere götürdü. Veterinerin otomobilin bagajında müdahale ettiği buzağıya serum takıldı. Serum tedavisinin ardından buzağı ayağa kalktı.Tedavi sonrası Savaş Atalay, "Buzağı hastalanınca mecburen arabayla veterinere getirdim. Ne sıkıntısı olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yemeden içmeden kesilmişti. Veteriner serum taktı, iyi gelmiş gibi görünüyor. Geçen yaz bölgemizde etkili olan şap hastalığının kalıntıları nedeniyle ya ineklerin memeleri kör oldu ya da buzağılar hastalıklı doğuyor. İnşallah buzağımız iyileşir" dedi.

Haber-Kamera: Alper TURGUT / POSOF(ARDAHAN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak

Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi

Ülkedeki tüm siyasi partileri kapattı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı