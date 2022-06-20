5 gündür kayıp üniversiteliye ait telefon sinyalinin alındığı Kandıra'da çalışma başlatıldı

İSTANBUL'da ailesinin haber alamadığı için 5 gün önce kayıp başvurusu yaptığı üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'ye (23) ait telefonun Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sinyal verdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine ekipler Kandıra'nın Kefken bölgesinde arama çalışması başlattı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den haber alamayan ailesi, 15 Haziran'da polise kayıp başvurusunda bulundu. Yüce'nin kaybolmadan önce ailesine not bıraktığı ve silah aldığı öğrenildi. Yapılan araştırmada Yüce'nin bilgileri ile cep telefonunun en son Kandıra ilçesine bağlı Kefken bölgesinde sinyal verdiği tespit edildi. Bilgiler doğrultusunda jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede ve denizde arama çalışması başlattı. Bölgedeki arama çalışmalarına, bugün yaşanan yoğun sağanak nedeniyle ara verildi.