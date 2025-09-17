5. Dünya Biyosfer Rezervleri Kongresi Çin'de Yapılacak

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- 5. Dünya Biyosfer Rezervleri Kongresi, 22-25 Eylül tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek.

Çin Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı He Hongping, salı günü Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, konferansın ilk kez Asya'da düzenleneceğini söyledi. Etkinliğe 150'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 4.000 delege katılacak.

He, toplantının, ekolojik yönetişim konusunda küresel uzmanlıktan yararlanma, uluslararası bilimsel işbirliğini derinleştirme ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevre yönetiminde gerçekleştirilen atılımları takip etme açısından faydalı olacağını söyledi.

Önümüzdeki on yılda UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı'na rehberlik edecek Hangzhou eylem planının da konferans sırasında açıklanması bekleniyor.

UNESCO'nun biyolojik çeşitliliğin ve insan-doğa etkileşimlerinin sürdürülebilir yönetimini teşvik amacıyla 1971 yılında başlattığı İnsan ve Biyosfer Programı, 136 ülkede 759 biyosfer rezervini içeren Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı aracılığıyla yürütülüyor.

UNESCO'nun yaklaşık on yılda bir düzenlediği Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı kongrelerinde programdaki ilerleme değerlendirilerek ve deneyimler paylaşılarak programın gelecekteki yönü belirleniyor. Son kongre 2016'da Peru'nun Lima kentinde düzenlenmiş ve Lima Eylem Planı (2016-2025) kabul edilmişti.