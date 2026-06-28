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İstanbul'da 5 bin kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde Maltepe'de 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Rekor denemesi 'Horon bizumdur' sloganıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesinde, 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen rekor denemesi öncesi Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı kuralları açıkladı.

"Horon bizumdur" sloganıyla çeşitli illerden gelen folklorcular, horon halkası oluşturdu.

Rekor denemesi öncesi katılımcılara hitap eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Horon da bizim, halay da bizim ve bu topraklarda bize ait olan her şeyi sahiplenmemiz, bunu gelecek kuşaklara aktarmamız da hepimizin en önemli borcu." dedi.

Oluşan rengarenk tablonun Türkiye'nin en güzel tablolarından biri olduğunu belirten Gül, "Rabb'im birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim etsin. Bu vesileyle emeği geçenlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın tebriklerini ve teşekkürlerini iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişiyle 'zeybek' rekoru kırmayı hedefliyoruz"

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler de destek veren paydaşlara teşekkür ederek, "Bu, ülkemiz açısından çok büyük bir organizasyon. Bu büyük organizasyon, bir davanın neticesinde ortaya çıkmış bir sonuç olacak, birazdan açıklanacak. Birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu, istediğimiz zaman devletimizle, milletimizle bir araya geldiğimizde tek yürek olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğimiz en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bizler kültürümüze, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Burada hiçbir kimsenin kültür yağmacılığına müsaade etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Güler, gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişiyle "zeybek" rekoru kırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise Rizeli olarak horon denemesinde katılımcıların başarılı olacağına inandığını dile getirerek, bu denemenin Maltepe'de gerçekleştiriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aynı anda 5 bin kostümlü folklorcunun rekor denemesinin startını İstanbul Valisi Gül verdi.

Yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynayan folklorcular, daha sonra Guinness hakemlerinin değerlendirmesini bekledi.

Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları Kategorisi'nde Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun başarılı olduğunu açıkladı.

Katılımcılar, denemenin başarılı sonuçlanmasını horon oynayarak kutladı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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