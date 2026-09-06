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İnegöl'de Zincirleme Kaza: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İnegöl'de Zincirleme Kaza: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde 2 otobüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı. Küçük kız hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu, soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otobüs ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, Hediyenur M. (7) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Şakir T. yönetimindeki 16 M 06034 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyir halindeyken duran Mustafa Ö. idaresindeki 16 ZM 527 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle öndeki araçlar da birbirine çarptı. 2 otobüs ve 3 otomobilin karıştığı kazada, özel halk otobüsünde bulunan Hediyenur M., yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hediyenur M., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara yolunda uzun kuyrukların oluştuğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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