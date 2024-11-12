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49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Çocuk-Gençlik Oyunu' Ödülünü Kazanan 'Dolap' Müzikali Sahnelenecek

49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Çocuk-Gençlik Oyunu' Ödülünü Kazanan 'Dolap' Müzikali Sahnelenecek
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'Dolap' adlı müzikal, 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Çocuk-Gençlik Oyunu' ödülünü kazandı ve 16 Kasım'da Maltepe'de seyirciyle buluşacak. Prodüksiyon, gençlerin yaratıcılık mücadelesini ele alıyor.

Bu yıl 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Çocuk- Gençlik Oyunu" ödülünü alan "Dolap" müzikali, 16 Kasım'da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Müzikal, Biraderler Yapım'ın, çocuk ve gençlerin gelişimlerini tiyatro merkezli sanat programları ile desteklemek üzere bir sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) tarafından sahneleniyor.

Farklı bir distopik gelecek kurgusunda kimlik arayışına düşen gençleri konu alan prodüksiyonda 30 kişilik bir ekip yer alıyor. Oyun, hızla dijitalleşen ve bireysel değerlerin kaybolduğu bir dünyada, gençlerin yaratıcılık ve özgünlük mücadelesine odaklanıyor.

Gençlerin bakış açılarını genişletmeyi, kendileriyle barışmalarını ve kendilerini ifade etmek için önlerinde fırsatlar olduğunu göstermeyi hedefleyen oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini Yonca İnal gerçekleştirdi.

Koreografisini Ece Irmak Albayrak'ın hazırladığı müzikalde, Arman Selami, Aslan Yiğit Bacak, Aslı Ege, Beliz Atila, Defne Alıcı, Derin Karakan, Dina Urgancılar, Duru Hoşver, Ekin Aytekin, Ela Su Bozkurt, Elif Aydoğan, Elif Engür, Emir Berk Sezek, Kaan Başar, Lal Ergül, Masal Deniz Eğilmezbaş, Melisa Kalafatoğlu, Mira Sertdemir, Mira Türkmenoğlu, Mısra Vera Bacak, Nehir Aydoğan, Nehir İbrahimoğlu ve Yusuf Selim Ünal rol aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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