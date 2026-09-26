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48. Dünya Beceri Yarışması Shanghai'da ulaşım sistemleri bakımıyla sürüyor

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48. Dünya Beceri Yarışması Shanghai'da ulaşım sistemleri bakımıyla sürüyor
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Çin'in doğusundaki Shanghai, 22-27 Eylül tarihleri arasında 48. Dünya Beceri Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Yarışmada hava, kara ve raylı sistemlerde kullanılan ekipman ve tesislerin bakımına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

SHANGHAİ, 26 Eylül (Xinhua) -- 48. Dünya Beceri Yarışması, 22-27 Eylül tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenleniyor. Yarışmada hava, kara ve raylı sistemlerde kullanılan ekipman ve tesislerin bakımıyla ilgili çeşitli etkinlikler yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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