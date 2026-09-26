48. Dünya Beceri Yarışması Shanghai'da ulaşım sistemleri bakımıyla sürüyor

48. Dünya Beceri Yarışması Shanghai'da ulaşım sistemleri bakımıyla sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Shanghai, 22-27 Eylül tarihleri arasında 48. Dünya Beceri Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Yarışmada hava, kara ve raylı sistemlerde kullanılan ekipman ve tesislerin bakımına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
SHANGHAİ, 26 Eylül (Xinhua) -- 48. Dünya Beceri Yarışması, 22-27 Eylül tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenleniyor. Yarışmada hava, kara ve raylı sistemlerde kullanılan ekipman ve tesislerin bakımıyla ilgili çeşitli etkinlikler yer alıyor.
Kaynak: Xinhua