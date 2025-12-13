Haberler

Antalya'da 46 yıldır terzilik yapan Sadettin Dönmez mesleğini "aşkla" yaşatıyor

Antalya'da 46 yıldır terzilik yapan Sadettin Dönmez mesleğini 'aşkla' yaşatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Sadettin Dönmez, 11 yaşında başladığı terzilik mesleğini 46 yıldır tutkuyla sürdürüyor. Gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemleri korumaya çalışan Dönmez, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

TAHSİN KÜÇÜKKARACA/SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Sadettin Dönmez, 46 yıl önce başladığı terzilik mesleğini hala büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Şimdi 57 yaşında olan Dönmez, 11 yaşında çırak olarak girdiği mesleğinde, 23 yaşında kendi dükkanını açtı.

Mesleğe tutkuyla bağlı olan Dönmez, 46 yıldır elinden makası, iğne ve ipliği, boynundan mezurayı düşürmeden terziliğini sürdürüyor. İlçedeki 25 metrekarelik dükkanında, titizliği ve işine olan saygısıyla "örnek esnaf" olarak tanınan Dönmez, mesleğini aynı heyecanla yaşatıyor.

Gelişen teknoloji ve hazır giyim sektörünün artışına rağmen terziliğe devam eden Dönmez, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak için de çaba gösteriyor.

"Mesleğimi çocukken sevdim"

Üç çocuk babası Dönmez, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve sağlığı elverdikçe devam ettirmeyi düşündüğünü söyledi.

Çocukluk yıllarında babasının elinden tutup ünlü ustaların yanına bıraktığını anlatan Dönmez, mesleğe olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:

"Babam beni 11 yaşında elimden tutup 'Eti senin kemiği benim' diyerek ustaların yanına bıraktı. Selahattin Gencer ve Mustafa Ürkütlü ustalarımdan Allah binlerce kez razı olsun. Elimize iğneyi ipliği verip bizi meslek sahibi yaptılar. Biz de onlardan aldığımız emaneti sürdürüyoruz. Yetiştirdiğim bir çırağımın kendi dükkanını açması beni çok mutlu etti. Gençlerimiz sabırlı olup iş öğrensinler, mesleklerimiz yok olmasın."

Geleneksel terziliği sürdüren usta

Gelişen teknolojiye rağmen, yıllardır aynı tutkuyla dükkanını işleten Dönmez, terziliğin eski yöntemlerini korumaya devam ediyor.

Elektronik makinelerin devreye girmesiyle birlikte, "Terzinin gözü keskindir" sözünün anlamının da giderek kaybolduğunu belirten Dönmez, "Eskiden göz kararıyla makasla yapılan kesimler artık makinelerle yapılıyor. Ama ben hala aynı heyecanla çalışıyorum. Bu meslek, teknolojiye yenik düşse de hala değerini koruyor." dedi.

Dönmez, 1991 yılında açtığı dükkanının kapısını her sabah, ilk günkü heyecanla açtığını belirtti.

Terziliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu belirten Dönmez, "Bugüne kadar geçimimi sadece terzilikten sağladım. Üç çocuğumu bu meslekten kazandıklarımla okuttum. İki kızımı evlendirdim, oğlum da üniversiteye gidiyor. Hepsi işinde gücünde. Ne yaparsak yapalım, işimizi sevdiğimiz sürece başarılı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title