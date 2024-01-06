46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen "Narkogüç-42" Operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 332 ekip, 1375 personel 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Malatya, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Kars, Adana, İzmir, Batman, Kırklareli, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Edirne, Karaman, Tokat, Elazığ, Amasya, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Çorum, Kırşehir, Balıkesir, Isparta, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Siirt, Muğla, Aksaray, Kahramanmaraş, Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Kastamonu, Erzurum, Düzce ve Yalova'da eş zamanlı düğmeye basıldı.