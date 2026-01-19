Haberler

"46. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması" finalistleri açıklandı

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği tarafından düzenlenen 46. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nın ön jüri değerlendirme süreci tamamlandı. Finale kalan 36 film, 9-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek festivalde izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 46. kez düzenlenen "Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması"nın ön jüri değerlendirme süreci tamamlandı.

İFSAK'tan yapılan açıklamaya göre, ön jüri üyeleri yönetmen, senarist ve yapımcı Yakup Tekintangaç, sinema yazarı ve klinik psikolog Tuğba Kurt Ulucan ile İFSAK Sinema Birimi Koordinatörü Işıl Yaman'ın yaptığı değerlendirmelerle kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma kategorilerinde finale kalan yapımlar belirlendi.

Bu yıl yarışmaya başvuran toplam 391 film arasından kurmaca dalında 13, belgesel dalında 11, deneysel dalında 7 ve canlandırma dalında 5 olmak üzere toplam 36 kısa film finale kaldı.

Finalist filmler, 9-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek "32. İFSAK Kısa Film Festivali" kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Festivalin ana jürisinde bulunan yönetmen, senarist ve yapımcı Pelin Esmer, gazeteci, reklam yazarı ve senarist Gaye Boralıoğlu ile oyuncu ve tiyatro yönetmeni Mahir Günşiray, ödül alacak yapımları seçecek.

Yarışmanın ödül töreni ise 14 Mart'ta Sainte Pulcherie Lisesi Gösteri Salonu'nda yapılacak.

Finalistler

46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nda kurmaca kategorisinde "Kavanoz", "Ölüm Bizi Ayırana Dek", "Prosedür", "Soğuk Beyaz", "Naciye Öğretmen", "Aslında Herkes", "Feridun", "326", "Kendi Saçını Kesen Berber", "Galaksinin Tezenesi", "Bizim Olan Her Şey", "Garan" ve "Yerli Malı" filmi finale kaldı.

Belgesel dalında "Tanıştığıma Memnun Oldum", "Nilgün", "Venüs'e Açılan Pencere", "Salman Gitmek İstiyor", "Zamanın Ustası", "Renge Kevir", "Mimas", "Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair", "Pirlerin Düğünü", "Baletler Köyü" ve "Haulhaul – Kaçıncı El?" filmi yarışacak.

Deneysel yapımlarda "Cargo", "Zülheya", "Evara", "Kimseyi Öldürmek İstemiyorum", "Bu Bir Kültür Ürünüdür", "Buharlaşır Tüm Katı Olanlar" ve "Kırıkuzakçalar", canlandırma dalında ise "Aile Yemeği", "Drip", "Kusursuz Ölçü Nedir?", "Behind" ve "Home Sweet Home" filmi ön jüri tarafından finalist olarak belirlendi.

