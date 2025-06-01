45 Yıllık Öğretmene Duygu Dolu Veda

45 Yıllık Öğretmene Duygu Dolu Veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 45 yıllık meslek hayatını tamamlayan beden eğitimi öğretmeni Eray Çelebi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından gözyaşları ve alkışlarla emekliye uğurlandı. Öğrencileri, öğretmenlerine çiçekler ve pasta takdim ederek teşekkür etti.

Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene veda: Öğrenciler koridorda sıralandı, alkışlarla uğurladı

SAMSUN - Samsun'da bir lisede görev yapan 45 yıllık beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde emekliye uğurlandı. Okul koridorunda sıralanan yüzlerce öğrenci, öğretmenlerine unutulmaz bir veda yaşattı.

İlkadım ilçesindeki İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 38 yıl görev yapan, toplamda 45 yıllık meslek hayatını tamamlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi (60), yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. 9 okul müdürüyle çalışan ve en kıdemli öğretmenlerden biri olan Çelebi için öğrenciler ve öğretmen arkadaşları tarafından anlamlı bir veda töreni yapıldı. Son ders gününde okul koridoruna çıkan Eray Çelebi, kendisi için hazırlanan sürprizle büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı. Koridorda alkışlarla sıralanan yüzlerce öğrencisi arasında yürüyen tecrübeli öğretmen duygulandı. Öğrenciler ise öğretmenlerine çiçekler ve pasta takdim ederek teşekkür etti.

Eray Çelebi, " 3 tane vazgeçilmezim var. Öncelikle vazgeçilmezlerim vatanım, bayrağım ve Atatürk. Dördüncü vazgeçilmezim ise sevgili eşim Esra hanımdır. Öğretmenlerimiz ve öğrenciler böyle anlamlı bir program yaptığı için onurlandım, gurur duydum. Çocuklara önce dürüstlüğü öğrettim. Ahlaklı davranmayı, sevgiyi saygıyı öğrettim. Günümüzde en zor şey insan eğitmektir. Çocuklara sahip çıkalım. Atatürk'ün güzel bir sözü var; 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.' Böyle tarihi bir okulda göreve başlamak ve emekli olmak benim için şereftir" dedi.

Okul Müdürü Hakan Sarıözkan ise, "Düdük seslerinin efendisi, 'çocuklar önce 3 tur koşun sonra konuşuruz' cümlesinin patent sahibi Eray öğretmenimize veda ediyoruz. Bu okulun bahçesinde koşan her öğrenci onun gözetiminde nefes nefese kaldı. Bazen öğrenciler bahçeye çıkınca sevinirdi ama Eray öğretmen onları görünce daha çok sevinirdi. 'Bugün size güzel bir sürprizim var. 20 mekik, 15 şınav, 5 tur koşu' diyerek o günün programlarını öğrencilere gururla sunardı. Sadece öğrenciler değil biz idareciler de bundan nasibimizi aldık. Formdan düşmüşsünüz tempolu yürüyün diyerek bizden de performans almayı başarmıştır. Şaka bir yana Eray öğretmen öğrencilere sadece spor yapmayı değil, disiplinli olmayı, takım ruhunu da öğretti. Kalbimizde iz bıraktı" diye konuştu.

Son İstiklal Marşı komutunu veren öğretmen okuldan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İsrail, sözde insani yardım maskesiyle Filistinlileri öldürmeye başladı

İsrail'den soykırıma yardım maskesi! Filistinliler bu yolla öldürüldü
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.