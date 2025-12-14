İstanbul Kitap Fuarı Devam Ediyor... Tüyap Kitap Fuarları Direktörü Gürsoytrak: "200 Binin Üzerinde Başlıkta Kitap Fuarda Sergileniyor"

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - TÜYAP Kitap Fuarları Direktörü Fethi Gürsoytrak, 42. Uluslararası Kitap Fuarı'na ilişkin "Hedefimiz 7'den 70'e kitap okuyan herkes. Burada her okura göre, okul öncesinden hatta sesli ve hareketli kitaplardan itibaren 2-3 yaşındaki çocuklar için de kitaplar bulunabiliyor. Onun dışında yetişkin araştırma-inceleme, sosyal bilimler, akademik kitaplar, dini yayınlar, okul öğrencileri için sınavlara hazırlık ve yardımcı ders kitaplarına kadar çok geniş yelpazede yaklaşık 200 binin üzerinde başlıkta kitap, fuarda sergileniyor" değerlendirmesini yaptı.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, dün itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan fuar, 21 Aralık Pazar gününe kadar okurları ağırlayacak.

Fuar alanında ANKA Haber Ajansı'na konuşan TÜYAP Kitap Fuarları Direktörü Fethi Gürsoytrak, okurların yoğun ilgisinin olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Gayet güzel gidiyor her şey. Yayınevlerin stantları doluyor. İmza alanları, etkinlik salonları, yazarların, çizerlerin, şairlerin etkinlikleriyle yoğun bir şekilde program devam ediyor. Bizim bütün hedefimiz aslında 7'den 70'e kitap okuyan herkes. Dolayısıyla burada her okura göre, okul öncesinden hatta sesli ve hareketli kitaplardan itibaren 2-3 yaşındaki çocuklar için de kitaplar bulunabiliyor. Onun dışında yetişkin araştırma-inceleme, sosyal bilimler, akademik kitaplar, dini yayınlar, okul öğrencileri için sınavlara hazırlık ve yardımcı ders kitaplarına kadar çok geniş yelpazede yaklaşık 200 binin üzerinde başlıkta kitap, fuarda sergileniyor. Herkesin kendini bulabileceği türde, içeriklerde kitaplara fuarda ulaşmaları, bulmaları mümkün.

"Etkinlikler yoğun talep görüyor"

Diğer bir tarafıyla da sevdikleri, okudukları, takip ettikleri yazarlarla buluşma imkanını da fuarda yakalıyor gelen okurlarımız. Dolayısıyla bu da özel bir durum. Bunu her yerde yakalama veya o yazarla buluşma şansları yok. Bu iş için de en doğru adres kitap fuarı. Şu anda 12 tane toplantı salonunu kullanıyoruz. Bunun yanında 2 tane de interaktif alanımız var. Sergi salonlarının içinde, yayınevlerinin olduğu bölümde, burada da interaktif etkinlikler düzenleniyor. Çok yoğun bir program var. Son eklenenlerle beraber 500'e yakın farklı konularda, farklı içeriklerde, başlıklarda düzenlenen etkinlikler. Tabii bu etkinlikler yoğun da talep görüyor. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz.

"Bu senenin teması 'Edebiyatın Her Hali'"

Bunun yanında 3 tane farklı salonumuzu da yazarların düzenledikleri imza etkinlikleri için ayırdık. Onlar da uzun saatler sürüyor, uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu senenin teması da 'Edebiyatın Her Hali'. Edebiyatın farklı disiplinlerinde üretim sağlamış; şiirden antolojiye, romandan denemeye, öyküye kadar birçok farklı alanda kitaplar yazmış, oyun yazmış, şarkı sözüne kadar yazmış çok önemli bir edebiyat insanı Murathan Mungan. Bu sene de sağ olsun bizim onur yazarı davetimizi geri çevirmeyerek onur yazarı olmayı kabul etti fuarımızın. Kendisi de bundan dolayı çok mutlu. Fuar süresince Murathan Bey'in de katılacağı birçok etkinlikler olacak. Onun söyleşileri, imza günleri; bütün takip eden seven okurları internet sitemizden günlük etkinlik programını takip ederek Murathan Bey'in de etkinliklerine katılabilecekler."