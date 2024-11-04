41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Başladı
İstanbul'da başlayan 41. Uluslararası Kitap Fuarı'na Çinli yayıncılar da katıldı. Fuarda geniş bir Çince kitap seçkisi sergileniyor ve 12 Çinli yayıncının telif hakkı anlaşmaları imzalaması bekleniyor.
İSTANBUL, 4 Kasım (Xinhua) -- 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı cumartesi günü başladı. Çinli yayıncıların da katıldığı fuarda, geniş bir Çince kitap seçkisi yer alıyor.
10 Kasım'a kadar sürecek olan fuar, katılımcılarla işbirliğini geliştirmek için telif hakkı anlaşmaları imzalaması beklenen 12 Çinli yayıncıya ev sahipliği yapıyor.