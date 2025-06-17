41. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri Antalya'da Başlıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 41. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, 20 Haziran'da başlayacak. Etkinlikler kapsamında türbe ziyaretleri, paneller, şiir dinletileri ve konserler gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 41'incisi düzenlenen "Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri" 20 Haziran'da başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20. Uluslararası ve 41. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri kapsamında cuma günü Elmalı Tekke Mahallesi'ndeki türbe ziyaret edilecek.

Aynı gün Tekke Köyü Kültür ve Cemevinde Şahkulu Sultan dergahı ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Geçmişten Bugüne Abdal Musa Aydınlığı" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Araştırmacı yazar Ayhan Aydın'ın yöneteceği panelde, "Abdal Musa ve Abdal Musa Velayetnamesi", "Tarihi Belgeler Işığında Abdal Musa Dergahı", "Ocakta ve Dergahta Birlik", "Kaygusuz Abdal'ın Eserlerinde Alevilik Bektaşilik Olgusu" başlıklı sunumlar yapılacak.

Program kapsamında, şiir dinletisi, konser, semah gösterisi ve paneller düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katılacak anma etkinlikleri, 22 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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