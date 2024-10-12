40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Kastamonu'da Yakalandı
Kastamonu'da, 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Doğanyurt ilçesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da, 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ö.A, Doğanyurt ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.