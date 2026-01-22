Albüm: Çin'in Nanjing Kentinde Düzenlenen Fener Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
NANJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- 40. Qinhuai Fener Festivali, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başladı. Festivalin ışıklandırma töreni çarşamba günü Bailuzhou Parkı'nda gerçekleştirildi. Ziyaretçiler festival kapsamında Qinhuai Nehri çevresindeki çeşitli sergi alanlarını da ziyaret edebilecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel