40 GÜNLÜK BEBEĞİN AĞLAMASIYLA YANGINDAN KURTULDULAR - Haberler

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40 GÜNLÜK BEBEĞİN AĞLAMASIYLA YANGINDAN KURTULDULAR

DÜZCE'de, 40 günlük bebeğin ağlamasıyla uyanan annesi, evdeki yangını fark etti.

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DÜZCE'de, 40 günlük bebeğin ağlamasıyla uyanan annesi, evdeki yangını fark etti. Elibol çifti, yanan evden 2 çocukla çıkarken, yangını itfaiye ekibi söndürdü.

Boğaziçi beldesinde, saat 04.00 sıralarında, Şaban Elibol'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 40 günlük bebek ağlamaya başlayınca annesi, uyanarak yangını fark edip, eşi Şaban Elibol'u uyandırdı. Elibol çifti, 2 çocuklarını da alarak hemen pencereden dışarı çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev ise hasar gördü. Şaban Elibol, bebeklerinin ağlamasıyla yangından kurtulduklarını belirterek, 'Çocukları toparladık, önümüze ateş çıktı. Camı kırdık. 5 yaşında da çocuğum vardı. Geri geldim, onu aldım. Allah'tan çocukları sağ salim çıkardım. 40 günlük bebek bizi uyandırdı' dedi.Ailenin başka eve yerleştirileceği belirtilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şaban Elibol İtfaiye Güncel Haberler

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