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Yaptığı savunma işe yaramadı! 4 yaşındaki kızını öldüren anneye müebbet hapis

Güncel Haberler

Rize'de 4 yaşındaki kızını 6. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne, tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada kızını kendisinin atmadığını iddia ederek tahliyesini isteyen anneye, müebbet hapis cezası verildi.

Rize merkeze bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada 12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, en üst katta oturan Emine-Medet Havuz çiftinin çocukları 4 yaşındaki Fatma Nur pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma Nur'un düştüğü an çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayda 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz'un "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yaptığı savunma işe yaramadı! 4 yaşındaki kızını öldüren anneye müebbet hapis

KENDİSİNİ "BEN ATMADIM" DİYEREK SAVUNDU

4 yaşındaki kızını atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 13. duruşmasında hakim karşısına çıktı. Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada kızını kendisinin atmadığını iddia eden Havuz, tahliyesini istedi. Avukatı Yunus Çoruh ise Havuz'un cezasının 'Taksirle öldürme' suçundan değerlendirilmesini talep etti.

Yaptığı savunma işe yaramadı! 4 yaşındaki kızını öldüren anneye müebbet hapis

CANİ ANNEYE MÜEBBET HAPİS

Davada Mahkeme heyeti Emine Havuz'a 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından ise 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Rize Devlet Hastanesi Rize 3. Sayfa Güncel Haberler

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Arayan bulamıyor. Aramadan bulman kıymetini bilmiyor. Allah perişan etsin seni...

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