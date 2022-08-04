4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni Karaman Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı. Karaman Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile devam etti. Başkan Kalaycı ve Rayev, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Güncel AA / Murat Özünal Karaman Belediyesi Karaman Güncel Haberler

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