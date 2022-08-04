4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

4. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

 - Güncelleme:

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile devam etti.

Başkan Kalaycı ve Rayev, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

AA / Murat Özünal - Güncel

Karaman Belediyesi Karaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title