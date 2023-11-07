4. Levent Metro istasyonunda genç kız metronun önüne atladı

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda genç bir kız intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Metro seferleri durdurulurken, yaralı kız hastaneye kaldırıldı.

METRONUN ÖNÜNE ATLADI

Olay, saat 09.00 sıralarında 4. Levent Metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki bir kadın kendini metronun önüne atarak intihar girişiminde bulundu. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durduruldu. Daha sonra genç kadını kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin kurtardığı genç kadının yaralı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri genç kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından metro seferleri normale döndü.