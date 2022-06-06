4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada - Haberler

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4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Öndoğan - Güncel
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4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Besni- Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynel Altın yönetimindeki 44 AAD 264 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Seydi Tekin yönetimindeki 02 M 3026 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüs ve plakası öğrenilemeyen Özkan Arslan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Zeynel Altın, Elif Azra Altın, Özkan Arslan ve Seydi Tekin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel

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