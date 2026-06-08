Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, nitelikli yağma ve kasten yaralama gibi suçlara karıştığı belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 27 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.