4 ilde 'sahte gübre' operasyonu: 9 gözaltı NİĞDE merkezli 4 ilde, piyasaya sahte gübre sürdüğü belirlenen 9 şüpheli, gözaltına alındı. NİĞDE merkezli 4 ilde, piyasaya sahte gübre sürdüğü belirlenen 9 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suç olayları kapsamında, son dönemde Niğde merkez ve bağlı beldelerde piyasaya sahte gübre satışı yapanlar hakkında çalışma başlatıldı. 17 çiftçinin mağdur edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Niğde, Adana, Mersin ve Konya'da eş zamanlı operasyonlarda, 20 ton sahte gübre ele geçirildi. 9 şüpheli ise gözaltına alındı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi Niğde Güncel Haberler

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