4 araç birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı (2)
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YOL AÇILDIBolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı.
YOL AÇILDI
Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım yeniden normale döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel