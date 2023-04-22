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4 araç birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı (2)

4 araç birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı (2)

Güncel Haberler

YOL AÇILDIBolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı.

YOL AÇILDI

Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle saat 11.30'da ulaşıma kapanan İstanbul yönü, 13.00'te yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım yeniden normale döndü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Bolu Güncel Haberler

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