Küçük Alperen ablasından yapılan kemik iliği nakliyle "bayram" etti

Afyonkarahisar'da piruvat kinaz eksikliği ile mücadele eden 4,5 yaşındaki Alperen Karakuyu, 6 yaşındaki ablasından aldığı kemik iliği nakli ile sağlığına kavuştu. Ailesinin zorlu tedavi süreci, Alperen'in sağlığı için büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Afyonkarahisar'da doğduğundan bu yana bir çeşit kan hastalığı olan piruvat kinaz eksikliğiyle mücadele eden 4,5 yaşındaki Alperen Karakuyu, 6 yaşındaki ablası Betül'den gerçekleştirilen kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu.

Şuhut ilçesinde yaşayan Ümmühan ile Sait Karakuyu çiftinin üçüncü çocuğu olan Alperen, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Doğumdan sonra piruvat kinaz eksikliği teşhisi konulan Alperen, kırmızı kan hücrelerinin düşük olmasından dolayı çabuk yorulma ve halsizlik şikayetleriyle mücadele etti.

Alperen'e 4,5 yaşına geldiğinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nde ablası Betül'den kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

Anne Ümmühan Karakuyu (36) AA muhabirine, Alperen'in 4,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.

Çok zorlu günlerden geçtiklerini anlatan Karakuyu, şöyle konuştu:

"Ölümle burun buruna geldiğimiz günler oldu. Uzun soluklu tedaviden dolayı Alperen ile ikimiz ailemizin diğer üyelerinden kopuk bir yaşam sürmek zorunda kaldık. Çok yıprandık, anlatılacak gibi değil. Oğlum hastanede durmak istemiyordu. Yememeye, içmemeye başlamıştı. Birden bayılıyordu. Rabbim annelere, hastalıkla mücadele edenlere güç kuvvet versin. Çocuğun yanında ağlayamıyordum. Hep neşeli görünmeye çalıştım. Çok şükür, şu an iyiyiz. Rabbime binlerce şükür, bundan sonra da hep güldürsün yüzümüzü."

Nakil başarılı geçti, kemik iliği tuttu

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker ise kırmızı kan hücrelerini koruyan enzim yetersizliği nedeniyle çocuğun zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Eker, gerçekleştirilen operasyonun önemi ve hastalıkla ilgili şunları paylaştı:

"Bunda bir yetersizlik, eksiklik olduğu zaman kırmızı kan hücreleri daha erken yıkılıyor. Normale göre daha azalıyor. Özellikle bu hastalığı ağır olarak yaşayan çocuklarımızda düzenli her ay kan almaları gerekiyor. Buna bağlı olarak da vücutlarında oluşan demir birikimini uzaklaştırmak için ilaç almaları gerekiyor. İlaçlar yalnızca enzimi kısmen çalışan hastalarda etkili oluyor. Fakat Alperen'de enzim tamamen yoktu, tamamen ortadan kalkmıştı. O yüzden deneysel ilaçların bir faydası olmayacaktı. Tek tedavisi ya kemik iliği nakliydi veya düzenli hayat boyunca kan almaya, ilaç almaya devam edecekti."

Bu durumu aileyle görüşüp konseyle değerlendirdiklerini belirten Eker, "Kemik iliği nakli yapma yönünde karar aldık. Nakil çok başarılı geçti. Nakil sonrası üçüncü aydayız ve kemik iliği tuttu. Tüm dünyada bu tanı ile nakil yapılan 70'e yakın çocuk hasta var. Alperen ülkemizde bu hastalıktan nakil yapılan, sağlıklı şekilde hayatına devam eden ilk hastamız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

