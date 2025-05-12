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39. Genç Günler Söyleşileri Başlıyor

39. Genç Günler Söyleşileri Başlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 39. Genç Günler kapsamında, Hayko Cepkin'in konuk olduğu söyleşi ile etkinlikler başlayacak. Ayrıca, Prof. Dr. Cem Say, Özlem Özdemir, Giray Altınok ve Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan da gençlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "39. Genç Günler" kapsamında söyleşiler gerçekleştirilecek.

Söyleşiler yarın saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Hayko Cepkin'in konuk olacağı program ile başlayacak.

Aynı gün 18.30'da Prof. Dr. Cem Say ile Özlem Özdemir söyleşiye katılacak.

Oyuncu Giray Altınok ile Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan da söyleşilerde gençlerle bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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