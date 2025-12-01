Haberler

38 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Vila'da Yakalandı

38 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Vila'da Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, sosyal medyada dini konularla ilgili paylaşımlar yapan ve hakkında 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Evrensal, saklandığı villada yakalandı. Ekipler, yaptığı yüz tanıma analizi ile evde uyuşturucu ve sahte belgeler buldu.

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü saklandığı villaya düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Ali Demir Evrensel" ismiyle sosyal medyada dini konularla ilgili paylaşımlar yapan ve yazdığı 7 kitabı internet sitelerinde satışa sunan kişinin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı.

Ekipler, "yüz tanıma sistemi" aracılığıyla yaptığı veri analizi sonucunda şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 7 ay 12 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl olmak üzere 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 4 yıldır aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu belirledi.

Evrensal'ın, "hakaret", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" ve "dolandırıcılık" suçlarından da arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, Evransal'ın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, pencereden atlayarak kaçmaya çalışan hükümlüyü ikametin bahçesinde yakaladı.

Evde 1123 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi ele geçiren ekipler, 3 cep telefonu, harici bellek, 240 avro, 1780 sterlin ve 34 bin liraya da el koydu.

Evrensal'ın sahte isimle yazdığı kitaplar için Adana, İstanbul, Bursa, Mersin ve Mardin'de imza günü düzenlediği ve konferans verdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.