Kahramanmaraş'ta 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Hakkında arama kararı bulunan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A., Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda "hırsızlık" suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel