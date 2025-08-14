35. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Başladı

Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı.

Tarihi Taşköprü'de açılış kurdelesi kesilmesinin ardından protokol üyelerince stantlar gezildi.

Kortej yürüyüşüyle devam eden festival kapsamında Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın da açılışı yapıldı.

Tarım fuarını gezen protokol üyeleri, ardından açılış töreninin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Burada konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde bereketin, emeğin ve kültürün harmanlandığını söyledi.

Taşköprü sarımsağının dünyaca üne sahip olduğunu belirten Dallı "Kastamonu'muzun bereketli topraklarının bizlere armağanı olan dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı sadece eşsiz lezzetiyle değil, şehrimizin tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük bir değerdir. Bu değer, yüzyıllardır bu topraklarda alın teriyle, sabırla, sevgiyle üretilmiş, günümüzde artık uluslararası bir marka haline gelmiştir. Bu festival, sadece sarımsağımızı değil, Taşköprü'nün ve Kastamonu'nun kültürünü, tarihini, geleneklerini ve misafirperverliğini de dünyaya tanıtma imkanı sunmaktadır. Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizle birlikte kültürlerimizi paylaşacak, dostluk köprüleri kuracağız." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 35 yıldır düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Taşköprü sarımsağından dünyanın en kaliteli sarımsağı olduğunu ifade eden Arslan, "Çiftçimizin 'beyaz altın' diyerek taçlandırdığı sarımsağımız dünyadaki benzerleri arasında en kalitelisidir. Bu nedenle Taşköprü Belediyesi tarafından 35 yıldır adına ülkemizde tek olan sarımsak festivali düzenlenmektedir." diye konuştu.

Taşköprü ilçesinin tarım ve hayvancılık için uygun arazi ve bitki örtüsüne sahip olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"İlçemize kazandırılan barajların sulama kanalları tamamlandığında tarıma elverişli alan 39 bin hektar olacaktır. Halen geçimini tarımdan sağlayan aile sayısı 6 bin 500 kadardır. Bilimsel açıdan her türlü değeri ispatlanmış olan ve adına festivaller düzenlediğimiz 'beyaz altın' sarımsağımız dünyada hak ettiği durumdadır ve ayrıca her medeniyet tarafından da bilinmektedir."

Festival kapsamında Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, KKTC'den gelen dans grupları gösteri sundu.

Festival, 17 Ağustos'a kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.