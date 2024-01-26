35 Şüpheli Tutuklandı
Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 35 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 35 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.