İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu; 98 tutuklama

İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alındı, 98'i tutuklandı. Operasyonda yapay zeka destekli sistemler kullanıldı.

İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 98'i tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarında yapay zeka destekli sistemlerden faydalandı. Çalışmaların ardından 12 Mayıs'ta İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çalışmalar kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcı yönlendirdiği tespit edilen 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 adres olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındı.

98 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 110 şüpheliden 98'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheliye ev hapis verildi. Kalan 6 şüphelinin ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
