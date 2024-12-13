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34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı ile Yozgat'ta 225 Kadın Üniversiteye Yerleşti

34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı ile Yozgat'ta 225 Kadın Üniversiteye Yerleşti
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YÖK'ün 34 yaş üstü kadınlar için oluşturduğu kontenjan sayesinde, Yozgat'ta 225 kadın üniversite hayallerine kavuştu. Öğrenciler, gençlerle birlikte öğrenim görmenin mutluluğunu yaşarken, Bozok Üniversitesi Rektörü bu gelişimin toplumsal katkılarına dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için geçen yıl hayata geçirilen "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ile Yozgat'ta 225 kadın üniversite hayaline kavuştu.

1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında ayrılan kontenjan kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesinin çeşitli bölümlerine 2023'te 118, bu yıl da 107 kadın yerleşti.

Kendilerinden yaşça küçük öğrencilerle eğitimlerini sürdüren kadınlar, üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünün 47 yaşındaki öğrencisi Yasemin Doğru, AA muhabirine, yeni bilgiler öğrenmek için yıllar sonra gençlerin arasında okuma heyecanı yaşadığını söyledi.

Ön lisans mezunu olduğunu ve Bozok Üniversitesi Basın ve Yayın Biriminde görev yaptığını anlatan Doğru, "Kızım üniversiteden mezun oldu, ben öğrenci oldum. Bu kontenjan kadınlara sunulan kaçırılmayacak bir fırsattı. Üniversite sınavına girdim, kontenjanın da verdiği avantajla yerleştim. Bizim yeniden eğitime başlamamız belki gençlerin gayretini artırıyor ama bize de çok şey katacağını düşünüyorum." dedi.

"Kontenjan gençliğimizi yaşamak için bir fırsat oldu"

Aynı bölüm öğrencilerinden 47 yaşındaki Meral Ünal da güvenlik görevlisi olduğunu ifade ederek, YÖK'ün sağladığı kontenjandan yararlanarak üniversiteye başladığını aktardı.

Geçen yıl Ankara Üniversitesini kazandığını belirten Ünal, "Gidiş geliş zor olduğu için bu yıl tekrar sınava girdim ve burayı kazandım. Üniversite ortamını görmek, gençlerle beraber olmak keyif verici bir durum. Açık öğretim okumuştum ama örgün öğretim okumak istiyordum. İçim de bir ukdeydi. 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı gençliğimizi yaşamak için bir fırsat oldu. Gençler de bizi yadırgamadı, herhangi bir olumsuzluk görmedim, mutluyum." diye konuştu.

"Oldukça gurur verici"

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da 2023'ten itibaren YÖK tarafından 34 yaş üstü kadınlara tanınan kontenjandan geçen yıl 118, bu yıl da 107 kadının üniversiteye yerleştiğini söyledi.

Üniversiteye gidememiş kadınların tekrar yükseköğretim hayatlarına devam ettirilmesinin toplumsal anlamda çok büyük katkılar sunacağını ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde kadınlarımızın gençlere örnek olacak şekilde çeşitli programlara yerleştiğini görüyoruz. Kendilerini takip ediyoruz ve başarıları da oldukça gurur verici. Okumanın, öğrenmenin yaşının olmayacağını herkes biliyor. Bozok Üniversitesinde 34 yaş üzeri kadın öğrenci sayısının her geçen yıl daha da artacağını umut ediyorum ve kendilerine başarı diliyorum."

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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