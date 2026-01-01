Haberler

Valilikler Art Arda Duyurdu: 36 İlde Eğitime Kar Engeli

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde 34 ilde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Sinop ve Ordu'da da çeşitli ilçelerde okullar tatil edildi.

(ANKARA) - Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 ilin tamamı ile 2 ilde kısmen eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda il ve ilçede yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Erzurum, Niğde, Karabük, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş, Tokat, Batman, Bartın, Zonguldak, Sivas, Ağrı, Yozgat, Çorum, Muş, Düzce, Bolu, Gaziantep, Kars, Amasya, Malatya, Hakkari, Şırnak, Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Şanlıurfa, Samsun ve Karaman valilikleri, ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sinop'ta kısmi tatil

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu'da çok sayıda ilçede okullar tatil edildi

Ordu Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

