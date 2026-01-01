Valilikler Art Arda Duyurdu: 36 İlde Eğitime Kar Engeli

(ANKARA) - Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 ilin tamamı ile 2 ilde kısmen eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda il ve ilçede yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Erzurum, Niğde, Karabük, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş, Tokat, Batman, Bartın, Zonguldak, Sivas, Ağrı, Yozgat, Çorum, Muş, Düzce, Bolu, Gaziantep, Kars, Amasya, Malatya, Hakkari, Şırnak, Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Şanlıurfa, Samsun ve Karaman valilikleri, ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sinop'ta kısmi tatil

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu'da çok sayıda ilçede okullar tatil edildi

Ordu Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.