33 Günlük Bebek, Göz Rahatsızlığı Nedeniyle İstanbul'a Sevk Edildi

33 Günlük Bebek, Göz Rahatsızlığı Nedeniyle İstanbul'a Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 33 günlük bebek F.B., hastanede yapılan göz kontrolünde retina ayrılması tespit edilmesi üzerine ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Görme kaybının önlenmesi için acil müdahale gerektiren bebek, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Batman'da 33 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 33 günlük F.B'nin gözlerinde yapılan kontrolde retina ayrılması tespit edildi.

Görme kaybının önlenmesi için F.B'nin İstanbul'a sevkine karar verildi.

Batman Havalimanı'ndan ambulans uçakla alınan F.B. İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum

49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.