Albüm: Çin'in Sichuan Eyaletinde Düzenlenen Fener Gösterisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Zigong kentinde gerçekleştirilen etkinlikte 11 büyük ölçekli ışık enstalasyonu ve 200'den fazla fener grubu sergilendi.

ZİGONG, 24 Ocak (Xinhua) -- 32. Zigong Uluslararası Dinozor Fener Gösterisi cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Gigong kentinde başladı. Bu yılki etkinlikte 11 büyük ölçekli ışık enstalasyonu ile 200'den fazla küçük ve orta büyüklükte fener grubu sergilendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
