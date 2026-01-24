Albüm: Çin'in Sichuan Eyaletinde Düzenlenen Fener Gösterisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

ZİGONG, 24 Ocak (Xinhua) -- 32. Zigong Uluslararası Dinozor Fener Gösterisi cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Gigong kentinde başladı. Bu yılki etkinlikte 11 büyük ölçekli ışık enstalasyonu ile 200'den fazla küçük ve orta büyüklükte fener grubu sergilendi.