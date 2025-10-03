32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Rekor Seyirci Sayısı

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan, 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivalinde seyircilerin bu yıl rekora imza attığını belirterek "Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali tarihi bir rekor kırdı. 15 bin 772 seyirciyle buluştuk." dedi.

İlk kez 1994'te düzenlenen ve 1998'de uluslararası boyuta taşınarak dünyanın tanınmış festivalleri arasında anılan, 2003'te Avrupa Festivaller Birliğine (EFA- European Festivals Association) kabul edilen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin 32'ncisi Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Festival, 14 Eylül'de Puccini'nin son eseri "Turandot" operası ile perde açtı. Turandot'ta dünyaca ünlü iki solist Olga Maslova ve Riccardo Massi sahne aldı.

Büyük eserlerin yer aldığı festivalde, 17 Eylül'de "Zorba" balesi, 20 Eylül'de "Kuğu Gölü" balesi, 24 Eylül'de "Don Kişot" balesi, 27 Eylül'de ise "Tosca" operası sanatseverlerle buluştu.

İlginin yoğun olduğu festival, dün Aspendos'un tarihi atmosferinde Özbekistan'ın Ali Şir Nevai adına Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelediği "La Traviata" operası ile alkışlar eşliğinde kapanışını yaptı.

"Gelecek yıl bu rekorun da üzerine çıkacağımıza inanıyorum"

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan, AA muhabirine, festivalin kapanışını Özbekistan Devlet Opera ve Balesinin "La Traviata" operası ile yaptıklarını belirterek "Kardeşlerimizin burada sanatla bu şehri daha da yükselttiklerine şahit olduk. Onları burada ağırlamak bizim için onurdu. Özbekistan'dan gelen ekip bizi son temsilde resmen şahlandırdı." diye konuştu.

Gelecek yıl da festivali bu bakış açısıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün öncülüğünde dizayn etmeye çalışacaklarını anlatan Aslan, bu başarının katlanarak devam edeceğine inandıklarını vurguladı.

Temsilin son gününde de seyircilerin ilgisinin çok yüksek olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Seyircilerimiz bu sene gerçekten rekora imza attı. Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali tarihi bir rekor kırdı. 15 bin 772 seyirciyle buluştuk. Bu da bizim için bir onur, gurur ve mutluluk tablosu oldu. Geçen yılla karşılaştırdığımızda 3 bin 700 gibi bir seyirci sayımızda artış gerçekleşti. Çok mutluyuz. Kuğu Gölü'nde bir bilet bile kalmadı. Kapıda bilet almak için gelen seyircilerimiz geri dönmek zorunda kaldı."