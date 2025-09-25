32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'Don Kişot' Balesi Sahnelendi

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında İspanyol kültürünün enerjisini taşıyan "Don Kişot" balesi sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde, şef Hakan Kalkan yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından "Don Kişot" balesi sahnelendi.

Eserde "Kitri" rolünü Rina Murata, "Basilio"yu Kanat Nadyrbek Uulu, "Don Kişot"u Cenk T. Şahinalp, "Sancho Panza"yı İ. Boğaç Özbakır, "Gamache"yı Evren İskender, "Lorenzo"yu Umut Çaltekin, "Mercedes"i Sayaka Matsushita ve "Espada"yı Yağızhan Danış canlandırdı.

Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan, koreografisi Marius Petipa'ya ait bale, G. Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu.

Don Kişot ve yaveri Sancho Panza'nın maceraları etrafında gelişen olayların, Kitri ve Basilio'nun aşkı üzerinden romantizm, mizah ve enerjik danslarla izleyiciye aktarıldığı eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi.

Temsili, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan ile çok sayıda sanatsever izledi.??????