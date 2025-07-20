32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği Gerçekleştirildi

32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği Gerçekleştirildi
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Trabzon'da gerçekleşen 32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği, yoğun katılımla yapıldı. Düzköy Belediyesi ve derneğin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, geçmişe yönelik anmalar yapıldı ve Karadeniz kültürü gelecek nesillere aktarıldı. Katılımcılar, sisli ve yağmurlu havaya rağmen horon oynadı ve müzisyenler konser verdi.

Trabzon'da "32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Düzköy Belediyesi ile Çalköy Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim, Kültür ve Turizm Derneğince organize edilen şenlik, Hırsafa Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada, şenliklerin birlik ve beraberliği pekiştiren önemli etkinlikler olduğunu söyledi.

Genç, şenliklerde geçmişi yad ettiklerini, Karadeniz kültürünü gelecek nesillere aktardıklarını ifade etti.

Sis ve yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımın olduğu şenlikte, vatandaşlar horon oynadı.

Öte yandan şenlikte, Karadeniz müziği sanatçıları da konser verdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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