İzmir'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı

İzmir'in de aralarında bulunduğu 11 ilde el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yapan ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, Karabağlar ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzmir, Yozgat, Isparta, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Sakarya, Antalya, Bilecik, Muğla ve Mersin'de el çabukluğu yöntemiyle altın hırsızlığı yapan ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü G.K'nin (42) Karabağlar'da bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.K'yi yakaladı.

G.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.