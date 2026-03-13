Haberler

İzmir'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yapan ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş cezası bulunan G.K. isimli kadın firari hükümlü yakalandı.

İzmir'in de aralarında bulunduğu 11 ilde el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yapan ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, Karabağlar ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzmir, Yozgat, Isparta, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Sakarya, Antalya, Bilecik, Muğla ve Mersin'de el çabukluğu yöntemiyle altın hırsızlığı yapan ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü G.K'nin (42) Karabağlar'da bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.K'yi yakaladı.

G.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

