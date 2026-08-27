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Kırıkkale'de Dron Destekli Operasyon: Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Dron Destekli Operasyon: Firari Hükümlü Yakalandı
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KIRIKKALE'de hakkında 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. (51), jandarma ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

KIRIKKALE'de hakkında 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. (51), jandarma ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.G. yakalandı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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